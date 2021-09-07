Бизнес

Покупки через интернет совершает половина жителей страны

Автор Анжелика Орлёнок
Покупки через интернет совершает половина жителей страны

Почти половина жителей нашей страны еженедельно совершают покупки через интернет. Кроме того, люди стали значительно чаще покупать таким образом даже продукты питания и напитки.

Правда, на первом месте по-прежнему остаются электронные товары и бытовая техника.

Проведенное банкирами исследование показало, что за несколько последних лет сформировалась группа постоянных интернет-покупателей. Только за первое полугодие клиенты только одного банка Swedbank в литовских электронных магазинах потратили по меньшей мере 750 млн евро. Это на 55 процентов больше, чем за тот же период прошлого года.

Для каждого седьмого жителя страны интернет-шоппинг стал ежедневной привычкой.

Вещи, которые приобретаются в электронных магазинах, люди чаще всего забирают в почтоматах. При этом многие также любят получать покупки через курьера с доставкой прямо домой или на работу.

Источники: информационные агентства ELTA и BNS, порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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