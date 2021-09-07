Покупки через интернет совершает половина жителей страны

Почти половина жителей нашей страны еженедельно совершают покупки через интернет. Кроме того, люди стали значительно чаще покупать таким образом даже продукты питания и напитки.

Правда, на первом месте по-прежнему остаются электронные товары и бытовая техника.

Проведенное банкирами исследование показало, что за несколько последних лет сформировалась группа постоянных интернет-покупателей. Только за первое полугодие клиенты только одного банка Swedbank в литовских электронных магазинах потратили по меньшей мере 750 млн евро. Это на 55 процентов больше, чем за тот же период прошлого года.

Для каждого седьмого жителя страны интернет-шоппинг стал ежедневной привычкой.

Вещи, которые приобретаются в электронных магазинах, люди чаще всего забирают в почтоматах. При этом многие также любят получать покупки через курьера с доставкой прямо домой или на работу.

Источники: информационные агентства ELTA и BNS, порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.