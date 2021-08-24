Полезно ли бояться, или что делать с навязчивыми страхами

Почему люди боятся чего-то? А некоторые – испытывают настолько сильные страхи, что им даже приходится обращаться к психологам. Вообще, полезно ли бояться? И что тогда делать с навязчивыми страхами?

На самом деле страх – самый универсальный способ защитить себя в случае реальной опасности жизни или здоровью. Это своеобразный сигнал к действию. Например, в животном мире есть разные способы защиты – прежде всего, конечно же, – нападение. А еще животные могут спастись бегством или притвориться мертвыми. А что делать в случае опасности нам, людям?

Опасно или просто страшно?

Оказывается, очень часто, покрываясь от страха липким потом, мы ощущаем даже не опасность, а ее ожидание. Специалисты говорят, что реальных страхов перед опасностями бывает всего 10%. А вот остальные 90% – это фобии. Страхи надуманные, воображаемые. То есть мы боимся не чего-то, что угрожает, скажем, нашему здоровью, а какой-то воображаемой ситуации.

Для всех фобий, оказывается, есть даже свои названия. Например, боязнь клещей называется акарофобия. Боязнь остаться без мобильного телефона, без связи – номофобия. Есть даже боязнь пятницы 13-го! Она называется параскаведекатриафобия. Ну и понятно, что существует боязнь страха.

Что же делать со своими страхами?

Конечно же, как советуют психологи, – работать не со страхами, а с собой. Прежде всего стоит освоить критическое мышление. Надо научиться оценивать реальную ситуацию, не занимаясь прогнозированием. Ведь, на самом деле, в будущем может быть огромное количество вариантов развития событий. А проблемы лучше все-таки решать по мере поступления.

Дело в том, что когда мы начинаем прогнозировать то, что может случиться, мозг с удовольствием подкидывает нам самые ужасные сценарии. Ведь его задача – из всех вариантов выбрать худшие, чтобы человек был к ним готов. Это происходит потому, что мозг действует как добрые родители, которые из самых лучших побуждений готовят своего ребенка к худшему – просто чтобы предупредить.

Итак, психологи настаивают: свои силы лучше тратить не на переживания, а на действия. Не можешь смириться с чем-то – меняй ситуацию, действуй!