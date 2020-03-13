Listen to «ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ — чем заняться дома в свободный день» on Spreaker.



В этом выпуске речь пойдет об отдыхе. Бездельничанье на диване перед телевизором или компьютером – лучший ли это вариант отдыха? И единственный ли это способ расслабиться и восстановиться после напряженных рабочих дней? Психологи говорят, что каждому человеку очень полезно переключаться с задач, которыми он занимается на работе, на противоположные. Тогда и будут задействованы те полушария мозга, которые в рабочее время были неактивны. Например, человек, который имеет сидячую работу, должен проводить свободное время активно: заниматься спортом, гулять, заботиться о своем садовом участке. Человек, обычно проводящий большую часть времени в закрытом помещении, должен чаще бывать на природе — например, бегать в парке или кататься на велосипеде. Тот, кто в рабочие дни занимаетесь цифрами, подсчетами и другими точными задачами, — должен подумать о занятиях, стимулирующих мозг для творчества — рисовать, моделировать, играть.

А почему же телевизор или компьютер не подходят в качестве средств для отдыха? Дело в том, что из этих источников несется огромное количество информации, которую наш мозг вынужден переваривать. Все это перегружает нервную систему и не даёт ей отдохнуть.

Итак. Самый простой способ творчески провести свободное время – просто прогуляться. Если, конечно, погода позволяет это сделать. Вырваться из четырех стен, надышаться кислородом, разработать суставы и мышцы, получить новые впечатления и эмоции. В этом же жанре — занятия фитнесом или танцами, которые добавляют энергии и улучшают настроение. К слову, заниматься спортом можно и вне спортклубов — во многих районах наших городов прямо на улице есть бесплатные спортивные площадки.

Следующий популярный способ проводить досуг — чтение книг. Времяпровождение, которое ученые считают отличным способом потренировать головной мозг, расширить словарный запас. А еще можно приобрести раскраски и, конечно же, поиграть в настольные игры со своими детьми. К слову, круг занятий с детьми ограничивается только нашей личной фантазией, ведь с ними можно мастерить и конструировать, заниматься рукоделием и творить кулинарные шедевры. А пока они играют самостоятельно, можно вспомнить о своих хобби и других планах, на которые давным-давно не было времени.