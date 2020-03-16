Listen to «ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ — польза настольных игр» on Spreaker.



К сожалению, карантин диктует свои условия. Привычный уклад, когда дети — в детсаду или в школе, а родители — на работе, нарушен. Помимо того, что многим приходится работать на дому, нужно же ещё и досуг придумать для своих детей. И здесь на помощь приходят игры. Нет, не компьютерные. Это было бы слишком легко. Настольные. Польза от них просто огромна. В первую очередь, они помогают сплочению членов семьи. Помимо этого они повышают самооценку ребёнка, когда он обыгрывает родителей и чувствует себя победителем. Не стоит забывать и о том, что настольные игры — это отличная возможность занять группу детей, когда взрослые заняты. При этом, если ваш ребёнок уже играл, знает условия игры, объясняет их другим участникам и следит за выполнением правил, то он может выступить в роли организатора, а это отличный навык, который пригодится в жизни. Ну, и наконец, настольные игры очень способствуют развитию коммуникативных навыков. Часто участниками настольных игр являются и дети разного возраста, и взрослые, поэтому это хорошая возможность потренироваться во взаимодействии друг с другом. Даже самые простые настольные игры оказывают полезное влияние на ребенка, развивая зрительную память, внимание, сообразительность, логику, воображение и образное мышление. С помощью настольных игр дети начинают иначе относиться ко многим школьным предметам, которые им, возможно, не нравятся. Игры также помогают развивать усидчивость, внимательность и стремление двигаться к поставленной цели. И напоследок хочется отметить, что в настольных играх всё как в жизни, но в безопасном пространстве. Не скучайте!