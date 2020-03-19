Полиции Литвы возможно придется прибегнуть к строгим мерам

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Представители полиции Литвы заявили, что её сотрудникам, возможно, придётся прибегнуть к более строгим мерам, чтобы проконтролировать места, где собирается большое количество людей.

По их словам, делается это для того, чтобы соблюдались карантинные меры и замедлилось распространение коронавируса.

Как сказал генеральный комиссар полиции Литвы Ренатас Пожела, в парках, а также публичных и туристических местах собирается много людей, детей и туристов, которые не всегда придерживаются правил безопасности и не до конца понимают уровень опасности, поэтому если ситуация не поменяется, сотрудникам полиции придётся принимать решения, которые могут понравиться не всем. Глава полиции Литвы сказал, что жителям необходимо ещё раз напомнить, что самоизоляция не означает, что можно гулять где попало, находиться в общественных местах и встречаться с другими людьми.

Самоизоляция по сути означает, что максимальное количество времени стоит находиться всё же дома.

Те, кто недавно прибыл из зарубежных стран, обязаны самоизолироваться на 14 дней, и выходить и гулять они могут только там, где нет других людей.Всем остальным рекомендуется выбирать отдалённые места, где можно выдерживать 2-метровое расстояние от других людей, а детям — избегать контактных игр. В свою очередь представитель Департамента полиции Литвы Рамунас Матонис сказал, что более строгие меры можно было бы применять, если такое решение принял бы министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига, который по совместительству является руководителем Центра экстремальных ситуаций. Например, если будет запрещено посещение парков и познавательных троп, то полиция сможет установить временные знаки, чтобы ограничить количество людей в этих местах. Представители полиции также сообщили, что экипажам указано дежурить возле больниц, чтобы оперативно реагировать на сообщения о людях, которые уходят из больниц, являясь при этом возможными переносчиками вируса. Необходимо напомнить, что за последние дни было зафиксировано несколько таких случаев. По словам Ренатаса Пожелы, на время карантина количество полицейских экипажей увеличено в полтора раза, с 450-500 до 800 в сутки. Это принесло свои плоды: с начала объявления карантина полиция получила почти 800 сообщений о возможных нарушениях карантинного режима и самоизоляции. В связи с этим хочется напомнить, что нарушения карантинного режима могут грозить большими денежными штрафами вплоть до ограничения свободы.