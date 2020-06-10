Полиция будет использовать дроны для осмотра мест ДТП
Июнь 10, 2020 16:36
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Полиция для осмотра мест ДТП и прочих инцидентов будет использовать и дроны.
Пользоваться беспилотниками, специальными программами и таким удаленным способом осматривать места происшествий сейчас обучаются студенты школы полиции.
Сдав экзамены, они получат разрешения на пилотирование дронов. Сейчас несколько беспилотников, а также специалисты по управлению ими, есть в полицейских комиссариатах округов Вильнюса, Каунаса, Клайпеды, Шяуляй и Паневежиса.