Полиция будет использовать дроны для осмотра мест ДТП

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Полиция для осмотра мест ДТП и прочих инцидентов будет использовать и дроны.

Пользоваться беспилотниками, специальными программами и таким удаленным способом осматривать места происшествий сейчас обучаются студенты школы полиции.

Сдав экзамены, они получат разрешения на пилотирование дронов. Сейчас несколько беспилотников, а также специалисты по управлению ими, есть в полицейских комиссариатах округов Вильнюса, Каунаса, Клайпеды, Шяуляй и Паневежиса.