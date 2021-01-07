Полиция будет проводить неожиданные проверки на дорогах, чтобы контролировать передвижение людей

На кольцевых развязках на дорогах самоуправлений введены некоторые изменения. Обусловлено это необходимостью контролировать передвижение людей.

В тех районах страны, которые граничат с городами, КПП будут расположены иначе, нежели в праздничные выходные. Как именно – будут решать местные комиссариаты полиции. В целом до конца месяца больше полицейских будут работать по выходным, меньше – в будние дни. Будет больше неожиданных проверок в тех местах и в то время, о которых не будет заявлено заранее. Особое внимание намечено уделить приморским и курортным городам. Ограничения на передвижение жителей по стране действуют до конца января.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.