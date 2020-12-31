Полиция будет реагировать на сообщения о вечеринках

В праздничные выходные вновь возобновилась работа контрольно-пропускных пунктов на въездах в города нашей страны.

Проверки автомобилей продлятся до 21 часа в воскресенье.

В новогодние выходные усилится также патрулирование полиции в парках, на площадях и в других общественных местах разных городов и регионов Литвы. А для того, чтобы у всех было меньше соблазнов собираться большими группами, самоуправления многих городов приняли решение на Новый год обойтись без традиционных фейерверков и праздничной иллюминации.

В свою очередь, полиция предупредила, что будет реагировать на любые сообщения о вечеринках в квартирах или домах и призвала людей сообщать в полицию, если они заметят появление машин и увидят, что у соседей собрались люди, которые вместе не проживают. Генеральный комиссар полиции Ренатас Пожела пояснил, что если полиция прибудет и зафиксирует нарушение, протоколы будут выписаны не только хозяину квартиры, но и всем участникам вечеринки. И покинет такой праздник полиция только тогда, когда убедится, что он прекращен.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.