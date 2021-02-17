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Полиция начала расследование кражи данных CityBee

Автор RUSRADIO LT 69
CityBee

Полиция начала досудебное расследование возможной кражи данных клиентов платформы аренды автомобилей CityBee.

Специалисты призывают пострадавших лиц незамедлительно сменить пароли подключения к электронным системам и обращаться в полицию. А всех жителей просят не соблазняться на предложения купить украденные данные, но сразу же заявить об этом в полицию.
Как сообщалось, во вторник ночью произошла утечка данных трехлетней давности. Отмечается, что утекло примерно 110 тыс. зарегистрированных в Литве клиентов CityBee. А именно, их имена и фамилии, личные коды. Кроме того, номера телефонов, электронные и домашние адреса, номера водительских прав и закодированные пароли.
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