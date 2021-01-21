Новости Социальная информация

Полиция надеется на сознательность людей

Автор RUSRADIO LT 22
Полиция надеется на сознательность людей

Создана возможность для общения двух семей или домохозяйств, если в них не более одного человека или если в семье есть несовершеннолетний с недугом или взрослый человек, требующий ухода.

Это так называемые социальные пузыри. Кроме того, общение таким лицам теперь будет разрешено и в других самоуправлениях, не по месту проживания.  При этом представитель Департамента полиции Рамунас Матонис заявляет, что это создает определенные сложности. В целом, движение между муниципалитетами ограничено, но в случае с социальными пузырями полицейские рассчитывают на ответственность и честность людей. Хотя и оставляют за собой право проверить все данные и убедиться, что существует реальная необходимость в поездке.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

Метки:

Актуальные новости

Вакцина от коронавируса – разве она может быть действительно эффективной?

Вакцина от коронавируса – разве она может быть действительно эффективной?

Автор RUSRADIO LT
Пожарные призывают устанавливать дымовые детекторы

Пожарные призывают устанавливать дымовые детекторы

Автор RUSRADIO LT
Шведского чуда - не случилось

Шведского чуда – не случилось

Автор RUSRADIO LT

Уходящее правительство Литвы: вопрос продления карантина будет решать на следующей неделе

Автор RUSRADIO LT

Прогнозы насчет карантина и новый список стран, пораженных COVID-19

Автор RUSRADIO LT
Средства по совладанию с пандемией COVID-19

Полный список правил, вступающих в силу с 16 декабря

Автор Анжелика Орлёнок
Две российские премьера от Premier

Две российские премьера от Premier

Автор RUSRADIO LT

ВОЗ не исключает третьей волны коронавируса

Автор RUSRADIO LT
«КиноПоиск» указал кошек и котов в качестве актеров

«КиноПоиск» указал кошек и котов в качестве актеров

Автор Эвелина Никанорова