Полиция надеется на сознательность людей

Создана возможность для общения двух семей или домохозяйств, если в них не более одного человека или если в семье есть несовершеннолетний с недугом или взрослый человек, требующий ухода.

Это так называемые социальные пузыри. Кроме того, общение таким лицам теперь будет разрешено и в других самоуправлениях, не по месту проживания. При этом представитель Департамента полиции Рамунас Матонис заявляет, что это создает определенные сложности. В целом, движение между муниципалитетами ограничено, но в случае с социальными пузырями полицейские рассчитывают на ответственность и честность людей. Хотя и оставляют за собой право проверить все данные и убедиться, что существует реальная необходимость в поездке.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.