Listen to «Полиция нуждается в камерах для отслеживания нарушителей» on Spreaker.

Полиция Клайпеды хотела бы для города более совершенных камер слежения. Система должна была бы помогать полиции в борьбе с любителями справлять малую нужду в общественных местах. Стражи правопорядка, в частности, считают, что камеры должны не только фиксировать видеозаписи. Их можно снабдить громкоговорителями, через которые полицейские смогут предупреждать таких нарушителей. В настоящий момент за улицами города следят около 150 камер. Их требуется вдвое больше. Особенно камер не хватает в южной части города. Помимо этого полиция планирует вести видеонаблюдение в Смильтине, около старой паромной переправы и морского музея, а также за набережной залива.