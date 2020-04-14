Полиция подсчитала число нарушений за праздничные выходные

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В пасхальные выходные полиция составила более 200 протоколов за нарушение условий карантина.

Как сообщил генеральный комиссар полиции Ренатас Пожела, в праздничные выходные, когда было ограничено движение между городами Литвы, полиция проверила 100000 и не пропустила около 15000 автомобилей, а это примерно каждый шестой прибывающий автомобиль.

За нарушение карантина физическим лицам грозят штрафы от 500 до 1500 евро, а юридическим лицам — в размере 1500 — 6000 евро.

Первый раз штраф составляет 250 евро. Помимо этого генеральный комиссар Ренатас Пожела подчеркнул, что штраф следует оплатить в течение 15 дней после составления протокола.