Полиция приняла заявление пенсионерки об убийстве ее внука в игре

Пенсионерка из Одинцово заявила в полицию, что ее внука слишком часто убивают в Counter-Strike: Global Offensive.
Двенадцатилетний Сережа из подмосковья любит проводить время в CS:GO, но ему постоянно не везет, то «дурак со слоном» на лонге вынесет, то засада «на B», а то «оружие у врагов всегда лучше» выпадает. Такими словами внук пожаловался бабушке о постоянных проигрышах в игре. Женщина решила, что нужно восстанавливать несправедливость и обратилась в полицию, чтобы защитить внука.
Теперь «администратору Counter-Strike», а именно на него поступила жалоба, точно не поздоровится. Заявление было принято о превышении должностных полномочий. Каким образом полиция будет проводить проверку, не сообщается.
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