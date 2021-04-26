Полиция приняла заявление пенсионерки об убийстве ее внука в игре

Пенсионерка из Одинцово заявила в полицию, что ее внука слишком часто убивают в Counter-Strike: Global Offensive.

Двенадцатилетний Сережа из подмосковья любит проводить время в CS:GO, но ему постоянно не везет, то «‎дурак со слоном»‎ на лонге вынесет, то засада «‎на B»‎, а то «‎оружие у врагов всегда лучше»‎ выпадает. Такими словами внук пожаловался бабушке о постоянных проигрышах в игре. Женщина решила, что нужно восстанавливать несправедливость и обратилась в полицию, чтобы защитить внука.

Теперь «‎администратору Counter-Strike»‎, а именно на него поступила жалоба, точно не поздоровится. Заявление было принято о превышении должностных полномочий. Каким образом полиция будет проводить проверку, не сообщается.

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