Полиция призывает остерегаться мошенничества при продажах через интернет

Полиция призывает жителей остерегаться еще одного набирающего популярность вида мошенничества в электронном пространстве.

На этот раз страдают люди, желающие продать разные вещи – покрышки, детские коляски, компьютеры и др.

Ответившие на объявление мошенники всегда связываются с продавцом через разные приложения – Viber, Skype, Messenger, Snapchat и др. Они предлагают сами заказать курьера и присылают продавцу поддельную ссылку, в которой человек указывает запрошенные личные данные – имя, адрес, номер банковской карточки.

Полиция призывает не терять бдительность.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.