Полиция призывает придерживаться правил карантина

Клайпедская полиция проверила, как люди придерживаются требований карантина не только на суше, но и на воде.

В акватории порта проверено примерно 20 небольших судов, на которых, в основном, рыбаки занимались ловлей корюшки. Установлено семь нарушителей – на этих кораблях находились лица, приехавшие из других самоуправлений, либо группы людей из разных домашних хозяйств. Еще четыре нарушителя выявлены после проверки рыбаков на берегу. Полиция еще раз призывает всех придерживаться правил карантина. Подобные проверки планируется проводить регулярно.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.