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Полиция призывает радоваться снегу, но не забывать об ответственности

Автор RUSRADIO LT 16

Представители полиции Литвы отмечают, что мобильность жителей страны после праздников значительно сократилась.

Зато увеличилось количество людей, которых привлекают зимние развлечения. На снежных горках собираются толпы жителей, которые засиделись дома и соскучились по снегу. Только за прошедшие выходные было оштрафовано около 200 человек. Полицейские призывают всех жителей страны вести себя ответственно, носить маски и не собираться группами.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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