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Полиция просит иметь при себе необходимые документы во время поездок между самоуправлениями

Автор RUSRADIO LT 314

“Те сведения, которые можно проверить, полицейские проверяют в базах данных, но это занимает определенное время, и как результат – задержка передвижения и скопление машин. Поэтому просьба к людям, которые проходят через посты, подготовить документы заранее”, – говорит Рамунас Матонис, пресс-секретарь Департамента полиции. Чтобы сдержать распространение коронавируса, с полудня пятницы полиция страны начала массовый контроль над передвижениями.

На въездах в муниципальные центры установлено 250 контрольно-пропускных пунктов.

Контроль над передвижениями в стране обеспечивают около 900 полицейских экипажей. Им помогают Союз стрелков, пограничники, военная полиция.

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