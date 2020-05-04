Поликлиники открылись после карантина

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После карантина начали работать поликлиники страны. Однако для избежания распространения коронавируса работа поликлиник будет организована в соответствии с подготовленным Национальным центром общественного здоровья планом. Там ряд ограничений — будьте внимательны!

Каждая поликлиника должна подсчитать, сколько пациентов в день она может принять, а также сколько кабинетов нужно для консультаций и процедур, и предусмотреть порядок их занятости и дезинфекции.

В плане должны быть четко прописаны действия персонала, если в учреждении будет зарегистрирован случай коронавируса.

Поликлиники по-прежнему должны стремиться к дистанционному консультированию (по телефону будут выписывать лекарства, выдавать и продлевать больничные, консультировать семейные врачи, назначать анализы), а непосредственная встреча с медперсоналом будет лишь тогда, когда дистанционно предоставить услугу будет невозможно.

Меняется и порядок регистрации. Позвонив по телефону в регистратуру, вы будете записаны на дистанционную консультацию. А вот личные визиты будут регистрироваться только врачами и медсестрами.

Поликлиники должны отделить пациентов с признаками ОРВИ от пациентов без таких признаков – старше 60 лет и с хроническими заболеваниями. Для приема пациентов из группы риска выделяются отдельные часы. Должны быть также исключены очереди в помещении.

В лифте может ехать лишь один человек, у двери кабинета тоже может находиться только один пациент (если в этом есть необходимость — с сопровождающим).

Все услуги должны предоставляться в отведенное время. Пациента в здание пустят не раньше чем за 10 минут до визита. Пациенты, которые стоят в очереди на улице, должны соблюдать дистанцию в 2 м.

Консультации с участием пациентов не смогут проводиться в находящихся рядом кабинетах.

Все назначенные пациенту анализы должны предоставляться за время одного визита. На первом этапе рекомендуют принимать не больше 50% максимального количества пациентов в день, позже действия будут зависеть от эпидемиологической ситуации.