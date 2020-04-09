Политиков будут проверять на COVID-19

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига предлагает превентивно проверять руководителей страны, на наличие коронавирусной инфекции.

“Предложение носит рекомендательный характер”, — сообщила представитель министра Лина Бушинскайте.

По её словам еженедельно рекомендовано проверяться президенту, спикеру сейма, его заместителям, премьер-министру и всему кабинету министров. И по заявлению Аурелиуса Вериги, такие меры необходимы, для того чтобы обеспечить бесперебойную работу в стране, во время экстремальной ситуации.

Представители экспертной группы медиков раскритиковали такое решение — по их мнению в проверках нуждаются медработники и лица работающие с группами из зоны риска. По их заявлению: политическая верхушка нашей страны — не попадает ни в одну из приоритетных категорий.

“Сейчас, когда в Литве количество заболевших не превышает 0,5 процента, вероятность установить инфекцию у бессимптомного пациента — минимальна. Для того, чтобы выявить бессимптомного пациента — понадобится от 400 до 1000 тестов. Учитывая, что цена одного теста 30-40 евро, то для того, чтобы выявить бессимптомного больного понадобится от 12 до 40 тысяч евро. Если и браться за проверку людей без симптомов, то первым делом надо проверять медработников и людей из зоны риска”. — считают специалисты.

Первым на эту новость отреагировал президент Гитанас Науседа. По заявлению его представителя Антанаса Бубнялиса: “Президент чувствует себя прекрасно, контактов с заболевшими у него не было, сейчас проходить тест президент не намерен. Проверят, только в случае если проявятся симптомы в окружении президента” — сказал представитель руководителя страны.