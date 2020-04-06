Политолог Витис Юрконис: Александр Лукашенко основной диссидент Сovid-19 в мире

Listen to «Политолог Витис Юркониис: Александр Лукашенко основной диссидент Сovid-19 в мире» on Spreaker.



-У нас на связи сегодня политолог Витис Юрконис, которой в последние годы внимательно следит за политической ситуацией в России и Белорусси. Доброе утро, Витис.

-Доброе утро.

-Мой первый вопрос о соседней Беларуси. Почему даже на фоне пандемии власти по-своему оценивают ситуацию. Досталось даже нашему литовскому президенту.

-Да, действительно. Некоторые шутят, что господин Александр Лукашенко стал основным диссидентом covid-19 в мире. Конечно, ситуация не может не волновать, когда смотришь, что происходит в Италии, в Испании, тоже самое в Великобритании. Что было в Китае. И что это далеко не шутка показывают и социологические опросы в Беларуси, где 1/3 граждан думает, что окружающие в Беларуси слишком расслабленно смотрят на коронавирус. С одной стороны позиция руководства в Белоруссии понятна. Экономика Беларуси может не выдержать карантина. Такой роскоши не имеет Беларусь, в отличие от других стран. Хотя понятно, что экономические последствия всё равно будут. Вся надежда на само ответственность самих граждан, если ответственность руководства отсутствует и конечно на профессиональность медиков. Дай Бог, чтобы такая политика обошлась без больших человеческие потерь. Действительно чувствительная реакция на высказывания президента Науседы также показывает, что ситуация довольно чувствительна в самой Белоруси. Хотя в целом ситуация не особо прозрачная. Особенно волнуют такие вспышки, как в Витебске, где от граждан и гражданских активистов и некоторых медиков поступает довольно много сигналов, что ситуация там довольно серьёзная. Что-то вроде того, что мы видели в Литве, в Укмерге.

-Совсем скоро в Белоруссии выборы президента; в России голосование по изменению Конституции; в Литве парламентские выборы осенью. Как пандемия повлияет на результаты?

-Никто не в силах сказать, какая политика по поводу борьбы с коронавирусом наиболее эффективная. На сегодняшний день уже есть разные отчёты, насчет того, какие будут экономические последствия падения на всемирную экономику, на экономику отдельных государств. В этом плане конечно Беларусь довольно уязвима, и особенно, если будет объявлен карантин. Как это будет влиять на политическую жизнь, довольно сложно сказать. То, что она будет иметь какое-то влияние, мы уже это видим и наблюдаем в России. То есть и перенос тот же самый, так называемого референдума и отставка некоторых губернаторов. То есть она уже имеет влияние. Беларусь в этом плане довольно спокойно себя ведёт. Но имея в виду будущее президентские выборы, мы понимаем что будут некоторые турбулентности и это можем видеть даже наблюдая цифры официальные по поводу смертей и заболеваний. И в этом плане, несмотря на это будет как бы демократическая Литва или авторитарная Беларусь. Это вся ситуация с пандемией является неким тестом для лидерства руководства. И так, или иначе это неизбежно будет иметь последствия на политическую жизнь.