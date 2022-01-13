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Польский фильм, основанный на реальных событиях, комедия с диагнозом и другие премьеры в сети

Автор Гинтарас Зукас
Польский фильм, основанный на реальных событиях, комедия с диагнозом и другие премьеры в сети
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Семейка (сериал, 1 сезон)

(комедия) с 10 января

СТС

Чтобы спасти 17-летний брак, Сергей и Надя Нестеровы решаются на кардинальную меру — поход к семейному психологу. В главных ролях: Борис Дергачев, Ольга Дибцева, Вадим Демчог и другие.

Происхождение мира (фильм)

(комедия) с 11 января

NETFLIX

После остановки сердца Жан-Луи вынужден разобраться с эдиповым комплексом и задать матери невероятно трудный вопрос. В противном случае через три дня его ждет смерть.

Как я полюбила гангстера (фильм)

(драма) с 12 января

NETFLIX

Неизвестная женщина повествует о полном взлетов и падений пути Никодема «Никоша» Скотарчака, одного из крупнейших гангстеров в Польше. Основано на реальных событиях.

Расплата за грехи (фильм)

(драма, триллер) с 13 января

NETFLIX

Автор детективов Грейс Миллер обладает феноменальной способностью определять мотив преступления. Ей очень пригодится этот талант, чтобы раскрыть убийство сестры.

Монстры на каникулах: Трансформания (мультфильм)

(мультфильм, комедия, приключения) с 14 января

AMAZON

Все смешалось в отеле «Трансильвания»: таинственное изобретение Ван Хельсинга, «монстрифицирующий луч», ломается и случайно превращает Дракулу и его приятелей в людей, а Джонни — наоборот, в монстра.

Архив 81 (сериал, 1 сезон)

(ужасы, детектив) c 14 января

NETFLIX

Архивиста, восстанавливающего поврежденные видеозаписи, затягивает в водоворот мистических событий, связанных с исчезновением режиссера и деятельностью сатанинской секты.

Этот дом (анимационный сериал)

(мультфильм, комедия) с 14 января

NETFLIX

В этой мрачной анимационной комедии бедная семья, тревожный проектировщик и уставшая от жизни хозяйка сквозь эпохи оказываются связаны с одним таинственным домом.

Трагедия Макбета (фильм)

(драма, история, триллер) c 14 января

Apple TV+

Ведьмы убеждают шотландского лорда Макбета в том, что ему суждено стать королём. Предавая друзей и следуя советам честолюбивой жены, он выбирает зло способом достижения своих целей. В главных ролях Дензел Вашингтон и Фрэнсис МакДорманд.

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