Польский фильм, основанный на реальных событиях, комедия с диагнозом и другие премьеры в сети

Семейка (сериал, 1 сезон)
(комедия) с 10 января
Чтобы спасти 17-летний брак, Сергей и Надя Нестеровы решаются на кардинальную меру — поход к семейному психологу. В главных ролях: Борис Дергачев, Ольга Дибцева, Вадим Демчог и другие.
Происхождение мира (фильм)
(комедия) с 11 января
После остановки сердца Жан-Луи вынужден разобраться с эдиповым комплексом и задать матери невероятно трудный вопрос. В противном случае через три дня его ждет смерть.
Как я полюбила гангстера (фильм)
(драма) с 12 января
Неизвестная женщина повествует о полном взлетов и падений пути Никодема «Никоша» Скотарчака, одного из крупнейших гангстеров в Польше. Основано на реальных событиях.
Расплата за грехи (фильм)
(драма, триллер) с 13 января
Автор детективов Грейс Миллер обладает феноменальной способностью определять мотив преступления. Ей очень пригодится этот талант, чтобы раскрыть убийство сестры.
Монстры на каникулах: Трансформания (мультфильм)
(мультфильм, комедия, приключения) с 14 января
Все смешалось в отеле «Трансильвания»: таинственное изобретение Ван Хельсинга, «монстрифицирующий луч», ломается и случайно превращает Дракулу и его приятелей в людей, а Джонни — наоборот, в монстра.
Архив 81 (сериал, 1 сезон)
(ужасы, детектив) c 14 января
Архивиста, восстанавливающего поврежденные видеозаписи, затягивает в водоворот мистических событий, связанных с исчезновением режиссера и деятельностью сатанинской секты.
Этот дом (анимационный сериал)
В этой мрачной анимационной комедии бедная семья, тревожный проектировщик и уставшая от жизни хозяйка сквозь эпохи оказываются связаны с одним таинственным домом.
Трагедия Макбета (фильм)
(драма, история, триллер) c 14 января
Ведьмы убеждают шотландского лорда Макбета в том, что ему суждено стать королём. Предавая друзей и следуя советам честолюбивой жены, он выбирает зло способом достижения своих целей. В главных ролях Дензел Вашингтон и Фрэнсис МакДорманд.