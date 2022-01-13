Польский фильм, основанный на реальных событиях, комедия с диагнозом и другие премьеры в сети

Ведьмы убеждают шотландского лорда Макбета в том, что ему суждено стать королём. Предавая друзей и следуя советам честолюбивой жены, он выбирает зло способом достижения своих целей. В главных ролях Дензел Вашингтон и Фрэнсис МакДорманд.