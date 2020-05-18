Получение справки о здоровье ребенка можно получить позже

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Возобновились работы детских садов, кружков и бассейнов. И у многих из детей подходит к концу справка о здоровье, которую они получают ежегодно, проходя профилактическую проверку здоровья.

Как рассказал министр здравоохранения Аурелиюс Верига, есть родители которые со своими детьми проходят такую проверку в сентябре, перед началом учебного года. Но есть и те, кто делает это после окончания учебного года. И вот у таких, “весенних”, справка, которая выдается на год, закончилась.

По сообщению Министерства здравоохранения, в течение карантина и в последующие три месяца — детсадовцам и школьникам не нужно будет иметь действующую справку о здоровье.

В информационном сообщении говорится, что плановые посещения врачей все еще ограничены, и в этот период довольно трудно попасть к семейному врачу. И вот появилась возможность отложить проверку здоровья. Детям, у которых эта справка закончилась или подходит к концу, можно отложить ее получение на более поздний срок.

Напомним, что ребенок, дошкольник или школьник, должен ежегодно получать справку о здоровье. Получает он ее, проходя профилактическую проверку у семейного врача и стоматолога, а также в случае необходимости проверяется у врачей-специалистов. После проверки ребенку выдается справка о здоровье, которая нужна в детском саду или школе, а также практически на всех кружках.