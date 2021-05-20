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Получить «паспорт возможностей» можно будет на странице gpasas.lt

Автор Анжелика Орлёнок 73
Получить «паспорт возможностей» можно будет на странице gpasas.lt

Получить «паспорт возможностей» можно будет на странице gpasas.lt. Система уже создана, но начнет работать только в понедельник, 24 мая

Об этом сообщила министр экономики Аушрине Армонайте. По ее подсчетам, в июне воспользоваться паспортом смогут примерно 1,5 млн человек. 

Для получения паспорта надо будет подтвердить свою личность через электронные врата госуслуг или электронный банкинг. Полученный QR-код можно будет сохранить в телефоне или распечатать. 

Обновлять «паспорт возможностей» на указанном сайте придется еженедельно. Представители разных видов бизнеса смогут его проверять у посетителей. А если возникнут вопросы – придется проверять у клиентов и документы.

Всю подробную информацию вы сможете найти здесь.

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