Получить «паспорт возможностей» можно будет на странице gpasas.lt. Система уже создана, но начнет работать только в понедельник, 24 мая

Об этом сообщила министр экономики Аушрине Армонайте. По ее подсчетам, в июне воспользоваться паспортом смогут примерно 1,5 млн человек.

Для получения паспорта надо будет подтвердить свою личность через электронные врата госуслуг или электронный банкинг. Полученный QR-код можно будет сохранить в телефоне или распечатать.

Обновлять «паспорт возможностей» на указанном сайте придется еженедельно. Представители разных видов бизнеса смогут его проверять у посетителей. А если возникнут вопросы – придется проверять у клиентов и документы.

Всю подробную информацию вы сможете найти здесь.