Получить «паспорт возможностей» в столице можно будет в 2 пунктах

В понедельник, 24 мая, в Вильнюсе откроются два пункта тестирования, где можно будет получить «паспорт возможностей». Откроются эти пункты в 06:30. Один пункт будет работать в обычном месте – на ул. В. Герулайчё, 1. Второй – в центре столицы, на пл. Лукишкю. Тесты будут абсолютно бесплатными.

Согласно планам, в общей сложности в пунктах будет проводиться около 800 экспресс-тестов на антигены в день. Результат теста будет действителен в течение 24 часов с момента взятия пробы. Детям до 16 лет «паспорт возможностей» не требуется. Между тем желающим воспользоваться «паспортом возможностей» необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Тесты в ранее упомянутых пунктах будут проводиться ежедневно с 06:30 до 21:15. На странице 1808.lt зарегистрироваться на тестирование можно будет с воскресенья, 23 мая. В свою очередь, по телефону 1808 зарегистрироваться можно будет с понедельника, 24 мая.

Прибывающим на тестирование необходимо иметь при себе мобильный телефон с сообщением о подтверждении регистрации и документ, удостоверяющий личность. Не забудьте обратить внимание на адрес пункта тестирования, указанный в полученном сообщении – пл. Лукишкю или ул. В. Герулайчё, 1.

Результат теста появится в системе esveikata.lt или 1808.lt в течение 60 минут. На портале gpasas.lt, к которому можно присоединиться через электронные врата власти, будет автоматически создан QR-код, который по сути и будет «паспортом возможностей». Его можно будет распечатать или оставить на телефоне. Те, у кого такой возможности нет, – смогут получить бумажный документ в Центре регистров.

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