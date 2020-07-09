Listen to «Помощь после карантина — какие выплаты положены людям с ограниченными возможностями» on Spreaker.

Министерство социального обеспечения и труда Литвы представило информацию о том, на какую помощь после карантина могут рассчитывать люди с ограниченными возможностями. Полную подробную информацию обо всех выплатах и о том, куда за ними обращаться, можно найти на странице SOCMIN.

* Если человек уже получает выплаты по нетрудоспособности, социальную пенсию по инвалидности или начинает получать ее до конца этого года, он имеет право на единовременное пособие в размере 200 евро, которое будет выплачено в августе или до конца года. Выплаты Sodra произведет автоматически, специально обращаться за пособием не требуется.

* Такое же пособие, в размере 200 евро, положено и детям с ограниченными возможностями, Как и детские деньги, это пособие будет назначаться и выплачиваться самоуправлениями, и тоже произойдет автоматически.

* Существуют субсидии, которые выплачиваются работодателю, если он трудоустраивает человека с ограниченными возможностями, однако эти субсидии могут быть выплачены в любое время и не связаны с карантином. Обращаться за ними надо в Службу занятости.

* Самозанятые люди с ограниченными возможностями, как и другие работающие самостоятельно люди, еще два месяца после окончания карантина могут получать ежемесячное пособие в размере 257 евро. Карантин закончился 16 июня, поэтому это фиксированное пособие будет выплачиваться до 16 августа. Обращаться за его получением надо также в Службу занятости.

* В эту же службу традиционно могут обращаться за пособием и безработные.

* В свою очередь, малоимущие люди с ограниченными возможностями также могут рассчитывать на социальные пособия, если средний ежемесячный доход семьи не превышает 137,5 евро, а также на компенсацию расходов на отопление и воду. Обращаться с заявками следует в свое самоуправление или на страницу www.spis.lt.

* В свой муниципалитет можно также обращаться с просьбой об адаптации жилья для людей с ограниченными возможностями.

Итак, вся полная информация о помощи, которую предоставляет государство, — на странице http://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/pagalba-po-karantino-kas-priklauso-negalia-turintiems-zmonems.