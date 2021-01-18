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Помощь специалиста – в любом медучреждении

Автор RUSRADIO LT 10

С этого года вступил в силу новый порядок, согласно которому пациенты могут получить помощь специалиста в любом медицинском учреждении страны, независимо от места их проживания.

Таким образом, за консультацией к специалисту можно будет обратиться в любое учреждение страны, имеющее договор с территориальной больничной кассой.

Благодаря этому пациент сможет быстрее получить необходимую услугу, а значит и лечение начнется раньше. Правда, исключение составляют услуги первичной медицинской помощи. С жалобами на здоровье или за направлением к специалисту следует обращаться к семейному врачу той поликлиники, к которой вы относитесь.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.
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