Паутина

Попугай украл и съел 21 бриллиант из ожерелья хозяйки

Автор Эвелина Никанорова 23
Попугай украл и съел 21 бриллиант из ожерелья хозяйки

В Бангкоке, Таиланд, попугай украл и проглотил 21 бриллиант из ожерелья хозяйки. Об этом сообщает издание Metro.

Восьмимесячный попугай вида солнечная аратинга по кличке Фрости залез в хозяйскую шкатулку с драгоценностями. Птицу привлекло сияние камней в инкрустированном бриллиантами ожерелье, поэтому Фрости решил съесть их на завтрак.

К полудню попугай ослаб и стал отказываться от пищи. Хозяйка отвезла Фрости в ветеринарную клинику, где ему сделали рентген.

К своему удивлению, ветеринары обнаружили в желудке птицы маленькие, похожие на бусины объекты и отправили пациента на экстренную операцию. Фрости ввели общий наркоз и вскрыли его крошечный желудок, чтобы удалить инородные объекты. Операция заняла более двух часов.

Извлеченные из желудка птицы бриллианты врачи вернули хозяйке.

Доктор Кунтита Павинасакорн сообщил, что каждый из 21 бриллианта был весом около 0,2 карата.

«Этих птиц привлекают блестящие вещи. Мы часто сталкиваемся с подобными ситуациями, но этот случай особенный, потому что попугай съел очень много бриллиантов», — подчеркнул он.

Ограненные бриллианты из-за своей острой формы причиняли птице боль.

«Они могли бы повредить внутренние органы птицы, если бы хозяйка не привезла ее к нам», — отметил ветеринар.

Фрости проведет в больнице по меньшей мере неделю, пока не заживут швы.

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