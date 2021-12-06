Популярные экзамены, ярмарка «последних минут» и другие новости

Будущие выпускники уже выбрали экзамены, которые они собираются сдавать. На территории Loftas запланирована Рождественская ярмарка «последних минут». Об этих и других новостях читайте ниже.
Мальта и Французская Гвиана с сегодняшнего дня переходят в красную зону. В жёлтой зоне останется только французский регион Майотта, сообщил Минздрав.
Выпускники выбрали экзамены: среди самых популярных – английский и математика.
Обновлённые правила изоляции в Литве. В случае выявления или подозрения на омикрон-штамм изолироваться должны все контакты, независимо от степени их риска или наличия прививки. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.
Чуть больше 1000 жителей Литвы оформляли документы на автомобили по зарубежному договору о купле-продаже (так называемому «кауферу»). В ближайшее время этим гражданам придётся ответить на вопросы Государственной налоговой инспекции. После того как ГНИ оценит ответы, если возникнут вопросы к отдельным гражданам, их вызовут на беседу и попросят предъявить дополнительные документы. «Основная цель этих действий – выяснение, действительно ли человек купил автомобиль за границей или все же у гражданина Литвы, который, возможно, занимается нелегальной продажей авто, скрывает доходы и не платит налоги», – прокомментировал представитель ГНИ.
По данным опроса, проведённого компанией Vilmorus, половина жителей Литвы выступают за то, чтобы памятники советской эпохи оставались на своих местах. Отвечая на вопрос, что надо было бы делать с такими памятниками, пятая часть (21,1%) респондентов ответили, что их надо было бы оставить там, где они есть. 31,2% респондентов предложили оставить памятники на месте, а рядом поставить информационный стенд. 32% высказались за то, чтобы передать памятники в музей, а 5,4% проголосовали за снос или уничтожение таких памятников.
Налоговая инспекция сообщает, что уже сейчас можно заказать удостоверение индивидуальной деятельности на 2022 год.
Опрос: 63% жителей Литвы выступает против открытия рынка труда для мигрантов. 29% респондентов поддержали бы такое предложение.
С сегодняшнего дня все магазины Lidl будут работать с 7:00 до 23:00. Кроме того, в некоторых магазинах Lidl будут принимать всех посетителей, «паспорт возможностей» не потребуется.
В Пилайте открылся четвертый в столице магазин Senukai.
В столице меняется порядок обрезки и вырубки деревьев. Владельцы частных участков должны получать на это разрешение. А те, кто выполняет работы на государственной земле, должны обращаться за принятием решения. Раньше во всех случаях было достаточно разрешения.
В Бальсяй открылась первая в Литве лаборатория исследований и разработок гибридных технологий. Её цель – разработка нового поколения внедорожников с дистанционным и автономным управлением.
С 1 января в Клайпеде расширяются зоны платных стоянок. На сайте www.klaipedatransport.lt монжно найти конкретные улицы.
В выходные засверкала огнями ёлка на Ратушной площади в столице. Зажглись также огни на главных ёлочках Паланги, Кедайняй, Алитуса, Ниды и Висагинаса.
Каунасскую ёлку восстановили, и она снова в порядке. Напомним, в пятницу вечером злоумышленник поджёг главную ёлочку Каунаса. Подозреваемый задержан.
В январе в центре столицы появятся символические часы, которые будут отсчитывать время до 700-летия Вильнюса.
10, 11, 12 декабря в столичном Гарюнай пройдет ярмарка антиквариата и старых вещей.
Регистрация на конкурс «Создаю рождественское настроение в Вильнюсе» продлится до 11 декабря. С 14 по 20 декабря лучшее украшение столицы будут выбирать комиссия и горожане. А 21 декабря состоится награждение победителей.
Рождественская ярмарка «последних минут» Uptown Christmas пройдет на территории Loftas 21, 22 и 23 декабря. На ярмарке «последних минут» можно будет найти более 100 самых разных подарков для близких и родных от литовских художников, музыкантов и представителей других творческих направлений.
Хищные птицы, рептилии, насекомые и грызуны. Каунасский зоопарк закрылся на реконструкцию, но не прекратил свою образовательную деятельность. Познавательные уроки можно смотреть через ZOOM, а можно пригласить прямо в свою школу.
В Русском драматическом театре Литвы на этой неделе: среда – «Анна Каренина» (реж. Э. Митницкий); четверг – постмодернистская сказка для взрослых «Волчья любовь» (реж. М. Валюкас); пятница – спектакль «Лёд» (реж. А. Янкявичюс).
Завтра в Литве похолодание. Местами синоптики обещают до -20.
The Roop считают свое участие в конкурсе «Евровидение» в будущем году маловероятным. Об этом музыканты написали на странице группы в Instagram.
30 мая в Вильнюсе выступят легенды мирового рока – группа Foreigner.