Популярные экзамены, ярмарка «последних минут» и другие новости

По данным опроса, проведённого компанией Vilmorus, половина жителей Литвы выступают за то, чтобы памятники советской эпохи оставались на своих местах. Отвечая на вопрос, что надо было бы делать с такими памятниками, пятая часть (21,1%) респондентов ответили, что их надо было бы оставить там, где они есть. 31,2% респондентов предложили оставить памятники на месте, а рядом поставить информационный стенд. 32% высказались за то, чтобы передать памятники в музей, а 5,4% проголосовали за снос или уничтожение таких памятников.