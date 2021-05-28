Порядок работы Клайпедских детских садов в летний период

Клайпедское самоуправление утвердило работу городских детских садов в летний период. Как и перед пандемией, этим летом все детские сады Клайпеды будут закрыты на один месяц согласно утверждённому ещё в феврале графику отпусков.

Поскольку возможности направления детей в другие детские сады всё ещё ограничены, родителей просят самостоятельно позаботиться о занятости своих детей в этот период. Если же родители по объективным причинам не смогут присматривать за детьми дома, то руководители детсадов обязаны договориться с другими руководителями о приёме таких детей на это время в другой детсад. Родители уже ранее были проинформированы, что до 30 мая необходимо подать заявление с указанием, когда конкретно летом ребёнок будет посещать детсад.

Порядок организации работы детских садов в Клайпеде летом в этом году практически не изменился. Необходимость сократить количество детей, посещающих детские сады летом, связана не только с профилактикой коронавируса, но и с необходимостью предоставления отпуска работникам детских садов. Лучшее время для этого – летний период до 1 сентября, когда количество детей в детских садах уменьшается.

Часть родителей в Клайпеде опасаются, что после окончания карантина, когда придётся вернуться на работу, им будет не с кем оставить детей. Решить эту проблему можно, планируя ежегодный отпуск в соответствии с графиком отпусков учебного заведения. Однако так поступить могут не все родители. И такие случаи обязательно будут приняты во внимание.

В предыдущие годы во время закрытия детского сада ребёнку предоставлялась возможность временно посещать другой детсад. Такая же возможность будет и в этом году. Однако представители самоуправления Клайпеды выразили надежду, что родители воспользуются такой возможностью, если других вариантов совсем нет.

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