Государственные учреждения Дети Новости Самоуправления

Порядок работы Клайпедских детских садов в летний период

Автор Евгений Русаков 25
Порядок работы Клайпедских детских садов в летний период

Клайпедское самоуправление утвердило работу городских детских садов в летний период. Как и перед пандемией, этим летом все детские сады Клайпеды будут закрыты на один месяц согласно утверждённому ещё в феврале графику отпусков.

Поскольку возможности направления детей в другие детские сады всё ещё ограничены, родителей просят самостоятельно позаботиться о занятости своих детей в этот период. Если же родители по объективным причинам не смогут присматривать за детьми дома, то руководители детсадов обязаны договориться с другими руководителями о приёме таких детей на это время в другой детсад. Родители уже ранее были проинформированы, что до 30 мая необходимо подать заявление с указанием, когда конкретно летом ребёнок будет посещать детсад.

Порядок организации работы детских садов в Клайпеде летом в этом году практически не изменился. Необходимость сократить количество детей, посещающих детские сады летом, связана не только с профилактикой коронавируса, но и с необходимостью предоставления отпуска работникам детских садов. Лучшее время для этого – летний период до 1 сентября, когда количество детей в детских садах уменьшается.

Часть родителей в Клайпеде опасаются, что после окончания карантина, когда придётся вернуться на работу, им будет не с кем оставить детей. Решить эту проблему можно, планируя ежегодный отпуск в соответствии с графиком отпусков учебного заведения. Однако так поступить могут не все родители. И такие случаи обязательно будут приняты во внимание.

В предыдущие годы во время закрытия детского сада ребёнку предоставлялась возможность временно посещать другой детсад. Такая же возможность будет и в этом году. Однако представители самоуправления Клайпеды выразили надежду, что родители воспользуются такой возможностью, если других вариантов совсем нет.

Источник

Метки:

Актуальные новости

Открывается первая школа с контактным обучением

Открывается первая школа с контактным обучением

Автор Евгений Русаков
Pexels Dvaughn Bell 2068664 580x426

Больше всего нарушителей – в Вильнюсском округе

Автор RUSRADIO LT
Министр экономики Нидерландов взял отпуск на 3 месяца

Министр экономики Нидерландов взял отпуск на 3 месяца

Автор Эвелина Никанорова
Вильнюс набирает команду для центра вакцинации

Вильнюс набирает команду для центра вакцинации

Автор Евгений Русаков
Maxresdefault 580x460

Группа «Кино» выпустила новый клип

Автор Эвелина Никанорова
Maski Rusradio Lt 4 580x460

Новый карантин – меньшая помощь. На что могут рассчитывать жители страны и бизнес?

Автор RUSRADIO LT
1th25mar11x156 580x460

Какие пособия остаются, а какие отменяются?

Автор RUSRADIO LT
Часть призывников со среды отправятся на праздничные каникулы

Часть призывников со среды отправятся на праздничные каникулы

Автор RUSRADIO LT
Pexels Pixabay 210679 580x460

Вниманию клиентов компании Simple finance

Автор RUSRADIO LT