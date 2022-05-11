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Порядок ввоза домашних животных из Украины. Обучение для украинцев, любящих готовить

Автор R•RADIO

Государственная продовольственно-ветеринарная служба с самого начала весны упростила порядок ввоза домашних питомцев для беженцев из Украины.

Порядок ввоза домашних животных из Украины. Обучение для украинцев, любящих готовить

Без каких-либо проблем в Литву можно привозить чипированных и привитых собак, кошек и хорьков.

Тех домашних питомцев, которые не привиты от бешенства и не чипированы, надо будет чипировать и прививать в Литве. Для них будет обязателен карантин. При этом порядок карантинирования значительно упрощается.

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И еще одна важная информация от Государственной продовольственно-ветеринарной службы.

Организовывается целевое обучение для беженцев из Украины, заинтересованных в производстве и доставке продуктов питания.

В соответствии с упрощенными требованиями Служба позволяет производить на домашних кухнях различные хлебобулочные и мучные изделия, а также другие готовые блюда и поставлять их потребителям.

Более подробно об этом можно узнать на сайте Государственной продовольственно-ветеринарной службы.

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