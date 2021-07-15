Паутина

Pornhub выпустил онлайн-гид по искусству в главных музеях мира

Автор Эвелина Никанорова 23
Pornhub выпустил онлайн-гид по искусству в главных музеях мира

Один из самых популярных порносайтов Pornhub запустил онлайн-гид по искусству в стиле «классического ню» в крупных музеях мира. Об этом сообщает Input.

В проекте Classic Nudes приняли участие Лувр и музей Орсе (Париж), Метрополитен-музей (Нью-Йорк), музей Прадо (Мадрид), галерея Уффици (Флоренция), а также Британский музей (Лондон).

Pornhub предлагает при посещении любого из этих музеев зайти на сайт со смартфона, проследовать по карте и найти произведения искусства с обнаженными телами. При желании можно послушать, прочитать или посмотреть справки об этих картинках.

Кроме того, совершить интерактивную экскурсию можно и не выходя из дома — с помощью видеогида. Озвучкой проекта занималась порноактриса и амбассадор бренда Pornhub Аса Акира.

В Pornhub надеются, что их инициатива поможет побудить людей вернуться в музеи. Отметим, что большенство музеев закрывались из-за пандемии, а теперь постепенно открывают свои двери.

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