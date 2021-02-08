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Посещение Тракайского замка подорожало на 50%

Автор Евгений Русаков 36
Посещение Тракайского замка подорожало на 50%

Буквально на днях стало известно о том, что увеличилась цена на посещение Тракайского замка.

Теперь Тракайский замок – самый дорогой в Литве музей. Цена его посещения в разгар туристического сезона (апрель-сентябрь) выросла с 8 до 12 евро.

Между тем гиды разводят плечами. По их словам, экспозиция замка очень бедна и не оправдывает ожидания туристов. Там также не хватает обычных и интерактивных развлечений.

В свою очередь, представители Тракайского исторического музея утверждают, что нынешняя ситуация с COVID-19, статистика посещений и динамика изменений заставили пересмотреть ценовую политику. Оказалось, что она не соответствует нынешним реалиям.

Ознакомиться с новыми ценами можно здесь.

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