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Послабления карантина, вступающие в силу с 24 мая

Автор Анжелика Орлёнок 88
Послабления карантина, вступающие в силу с 24 мая

Правительство рассмотрело вопрос послаблений карантина, которые вступят в силу с 24 мая. Они касаются работы учреждений общепита, торговых центров, спортклубов, мероприятий и т.д.

На час – до 22 часов – продлевается время работы кафе, баров и ресторанов на открытых площадках. За столиком смогут сидеть не более двух человек. В помещении смогут находиться только посетители с «паспортом возможностей»

Магазины в торговых центрах и рыночные крытые павильоны смогут работать и по выходным. 

В бассейнах смогут находиться одновременно не более 50 человек. На каждого из них должно приходиться не менее 20 кв. м площади. В групповых тренировках могут участвовать не более пяти человек. При этом в случае, когда услуга предоставляется только людям с «паспортом возможностей», находиться в бассейнах, банях и спортклубах сможет неограниченное количество людей.

Уменьшается площадь на одного посетителя в сфере услуг (например, в салонах красоты и парикмахерских) – 10 вместо 20 кв. м на одного клиента.

На частных праздниках и встречах в закрытых помещениях можно встречаться двумя семьями (домохозяйствами) или группами до 5 человек из разных семей. На улице – до 10 человек. Это вдвое больше, чем сейчас. 

В экскурсиях в ближайшего понедельника смогут принимать участие до 25 человек (не считая экскурсовода). Необходима регистрация участников. 

С 24 мая меняются и правила поездок на городском, пригородном или междугороднем транспорте – можно занимать не более 50% стоячих и сидячих мест. Напомним, сейчас можно занимать лишь сидячие места на расстоянии 1 м. 

В транспортных число пассажиров более не ограничивается. 

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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