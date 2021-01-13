После 31 января карантин будет продлен

Не стоит также ожидать существенных ослаблений карантинного режима в феврале, говорит премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

Она отмечает, что некоторое ослабление возможно, – но существенных изменений не предусмотрено. По словам премьера, борьба с пандемией – это долгий процесс, и у нынешнего правительства есть долгосрочная стратегия.

Как отметила Ингрида Шимоните, мы сейчас только медленно спускаемся с пика заболеваемости и, если карантин ослабить, кривая заражений опять поползет вверх.

“Зачем нам эти американские горки”, – говорит премьер Ингрида Шимоните.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.