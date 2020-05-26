После аэропорта надо будет отправиться в мобильный пункт

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Приезжающим в Литву проверяться на коронавирус отныне придется в мобильных пунктах.

До сих пор мазки для тестов брались прямо в аэропорту или на границе.

Минздрав, аргументируя это удобством проведения анализов, постановил, что теперь лицам, вернувшимся из-за границы, в течение 48 часов необходимо зарегистрироваться по номеру горячей линии 1808 и в мобильном пункте самоуправления сдать тест на коронавирус.

Всем приезжающим в Литву из-за границы необходимо соблюдать двухнедельную изоляцию. Это правило не касается только поездок в Латвию, Эстонию и, частично, в Польшу.