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После Пасхи начнет работу виртуальный полицейский патруль

Автор RUSRADIO LT 48

Виртуальный полицейский патруль начнет работу сразу после католической Пасхи, 6 апреля.

Он будет круглосуточно наблюдать за интернет-пространством и реагировать только на явно осуществляемую  или планируемую преступную деятельность. 

Контроль направлен на предотвращение сексуальных, расистских и прочих выражений ненависти. Генеральный комиссар Ренатас Пожела подчеркивает, что виртуальный патруль никак не будет влиять на свободу слова или заниматься цензурой.

Вначале работу начнут трое специально обученных полицейских. Неприемлемые комментарии или сообщения они будут помечать специальным знаком. А также предупреждать, что эти действия незаконны, и их необходимо прекратить.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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