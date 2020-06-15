Последние дни до отмены карантина. Что важно знать

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16 июня — последний день карантина. Правительство приняло решение с 17 июня карантин отменить, однако режим экстремальной ситуации, объявленный в нашей стране в феврале этого года, все еще останется в силе. Соответственно, сохранятся и некоторые ограничения.

Медицинские учреждения будут продолжать работать в соответствии со всеми необходимыми мерами безопасности, регулируя потоки пациентов. По-прежнему приоритет будет отдаваться удаленным консультациям, однако лечебные учреждения смогут самостоятельно выбирать методы предоставления услуг, которые лучше всего отвечают интересам пациентов.

Министр здравоохранения Аурелиюс Верига в сегодняшней пресс-конференции, которая впервые за последние месяцы снова прошла не в удаленном, а в “живом” режиме, выразил надежду, что в дальнейшем можно будет отказаться и от средств индивидуальной защиты. С отменой карантина ношение масок будет иметь рекомендательный характер.

С соблюдением требований безопасности должна будет проводиться работа предприятий торговли, ресторанов, кафе, баров, развлекательных центров и т.д. Число людей, которые смогут принять участие в мероприятиях, будет увеличиваться каждые две недели. С 17 по 30 июня в мероприятиях на открытой территории смогут принимать участие до 700 человек, на закрытой — до 150. В свою очередь, с 1 по 16 июля это число возрастет, и в мероприятиях на открытых площадках смогут принимать участие до 1000 участников, на закрытых — до 200.

Наконец, важно знать и о новом списке Минздрава, установленном с 15 по 21 июня. В нашу страну пока еще не смогут приезжать жители Швеции, Португалии и Соединенного Королевства. Двухнедельная изоляция обязательна и для иностранцев, прибывающих из Бельгии. В свою очередь, граждане нашей страны могут возвращаться домой из любого государства, однако те, кто приезжают из названных выше стран, должны 14 дней провести в изоляции.

Для информации. Не требуется изоляция людям, приезжающим из той страны, где за последние две недели фиксируется 15 и менее случаев заболевания на 100 тысяч жителей. Если же за последние две недели в другой стране отмечено 15 — 25 случаев коронавируса на 100 тысяч человек, то из нее люди могут приехать в Литву, однако после приезда им надо будет 14 дней провести в изоляции.

Наконец, надо обратить внимание на то, что даже если в списке, опубликованном Минздравом, присутствует какая-либо страна, это не означает, что и граждане нашей страны автоматически могут в нее въезжать. Это правило распространяется пока на Литву, Латвию и Эстонию, открылись несколько дней назад и границы Литвы с Польшей.