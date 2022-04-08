«Последние дни» Курта Кобейна станут оперой

Оперу о последних днях жизни Курта Кобейна поставит Лондонский Королевский оперный театр. Как сообщает Guardian, премьера состоится в октябре 2022 года.

В основе либретто оперы «Последние дни», которое написал Мэтт Копсон, одноименный фильм режиссера Гаса Ван Сента, вышедший в 2005 году (главную роль в нем сыграл Майкл Питт). Музыку написал постоянный композитор театра Оливер Лейт, режиссерами станут Анна Моррисси и Копсон.

В центре сюжета музыкант Блейк, двойник Кобейна, который возвращается домой после пребывания в реабилитационном центре.

– Но его преследуют предметы, посетители и воспоминания, отвлекающие его от его истинной цели — саморазрушения, хотя трагический финал неизбежен, – сообщается в синопсисе.

Лейт считает, что опера понравится не только поклонникам Nirvana, так как это история о «неизбежной смерти знаменитости»:

– Сейчас это может быть любая звезда. Это грустный, но нужный разговор.

Источник: InterMedia