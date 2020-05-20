Listen to «“Последний звонок” пройдет иначе, чем в прежние годы» on Spreaker.

Школьный праздник “Последний звонок” лучше проводить на открытом воздухе, для каждого класса отдельно, — рекомендует Министерство образования. Учебный год для выпускников завершается в эту пятницу, в условиях действующего карантина. Поэтому участники праздника должны быть здоровы, однако надевать защитные маски, придерживаться безопасного расстояния и избегать физических контактов.

В том числе, благодарность учителям следует выражать без прямого соприкосновения. По данным министерства, школы по-разному решили отметить последний звонок — одни избрали виртуальное прощание с выпускниками, другие перенесли праздник на вторую половину июня, перед началом экзаменационной сессии. Кстати, в этом году на август переносятся и выпускные балы.