Последствия карантина ощущает почти половина жителей страны

Более 40 процентов жителей нашей страны ощущают финансовые последствия карантина

При этом во время второй волны пандемии наши сограждане уже меньше, чем весной, беспокоятся по поводу сложившейся ситуации. Это показал опрос, проведенный по заказу банкиров компанией Spinter tyrimai.

По данным опроса, самый главный урок пандемии – накопление личного финансового резерва. В то же время жители Литвы стали уставать от ограничений. Четверо из десяти респондентов готовы даже тайно воспользоваться на данный момент запрещенными услугами парикмахера, косметолога, массажиста или тренера.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.