Последствия пожара в Алитусе устранены

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В Алитусе отозвана экстремальная ситуация на уровне самоуправления, объявленная в прошлом году после пожара на предприятии “Экологистика”.

Спустя почти полгода территория сгоревшего шиноперерабатывающего завода полностью очищена, а пострадавшим выплачены компенсации.

С места пожара в целом вывезено более 8200 тонн опасных отходов.

Между тем, в Алитусском районе экстремальная ситуация пока продолжает действовать. Власти там ожидают результатов новейших тестов грунта, травы и воды.