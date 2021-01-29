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Последствия снегопада все еще доставляют неудобства

Автор Анжелика Орлёнок 21
Последствия снегопада все еще доставляют неудобства

Снег и гололедица в некоторых районах страны осложняют движение на дорогах. 

Между тем, без электроэнергии по-прежнему остаются около 7 тыс. домашних хозяйств. Полностью восстановить поставки электричества специалисты обещают в воскресенье.

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Между прочим, большое количество снега, выпавшее в этом месяце, отнюдь не является рекордным, отмечают метеорологи. По их данным, сейчас толщина лежащего снега в Варене составляет 35 см, в Вильнюсе – 34, в Лаукуве – 23, а в Ниде и Клайпеде всего по 5 см. Между тем, самый толстый зафиксированный до сих пор снежный покров составил 94 см. Столько снега 90 лет назад выпало в Лаукуве.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

 

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