На улицы и виртуальные платформы вернулась акция Švaros ambasadoriai, «Послы чистоты». При этом «послом чистоты» может стать каждый. Как это сделать?

«Послы чистоты» отправятся во дворы многоквартирных домов. Их задача – выяснить, почему некоторые люди не сортируют отходы и что их могло бы к этому побудить. Те, кому небезразличны вопросы экологии, могут увлечь своей энергией и других. «Послом чистоты» стать нетрудно. Можно следить за новостями проекта Atliekų kultūros, поддерживать его в соцсетях. А можно даже придумать собственный способ привлечения людей к сортировке отходов. Кроме того, можно заполнить анкету, подготовленную компанией VAATC. Ее результаты помогут упростить сортировку и понять, как ее улучшить. Данные, собранные в ходе исследования, будут полезны компаниям, которые участвуют в системе сбора и переработки отходов.

«Мы постоянно говорим, что сортировка важна. Однако в жизни человека есть много и других важных вещей. Поэтому наша цель – сделать процесс сортировки мусора простым и интуитивно понятным. Таким, чтобы человеку не приходилось много думать и беспокоиться», – говорят организаторы акции.

К слову, в пример нередко приводится датская система сортировки мусора. Опросы показывают, что половина жителей нашей страны не сортирует бытовые отходы, поскольку просто не знает, куда какие отходы выбрасывать. Система кажется слишком сложной. Суть датской системы – в том, что и упаковка, и контейнер, в который она должна попасть, маркируются одним и тем же символом. В ближайшее время начнутся консультации с производителями, чтобы оценить возможность внедрения такой системы и у нас.

Источник