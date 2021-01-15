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Послушайте трибьют-альбом «Сохрани мою речь навсегда» к 130-летию Мандельштама

Автор Эвелина Никанорова 32
Альбом «Сохрани мою речь навсегда»

Oxxxymiron, Noize MC, Илья Лагутенко, Леонид Агутин, IOWA, Tequilajazz и другие исполнители записали трибьют-альбом к 130-летию со дня рождения поэта Осипа Мандельштама.

Участие в создании альбома приняли 24 музыканта, среди них Алина Орлова. Они записали 21 композицию на стихи Мандельштама. Альбом назвали по первой строчке стихотворения 1931 года «Сохрани мою речь навсегда». Стоит отметить, что треки разместили в нем по хронологии написания поэтом произведений.

Как отмечается, на каждый трек будут опубликованы видеоклипы. Кроме того, после снятия коронавирусных ограничений музыканты планируют устроить концерт.

Поэт, прозаик и литературовед Осип Мандельштам родился 15 января 1891 года в Варшаве.

В 1933 году его арестовали и позже сослали в Воронеж за посвященное Иосифу Сталину стихотворение «Мы живем, под собою не чуя страны». После второго ареста он умер в лагере для заключенных во Владивостоке в 1938 году.

Посмертно Мандельштам был реабилитирован, его произведения начали вновь издавать в СССР в 1960-х годах.

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