Пособие по присмотру за детьми остается, решение о субсидиях за простой будет принято в среду

Министр труда и социальной защиты Моника Навицкене говорит, что родители, оставшиеся с маленькими детьми дома, смогут получать пособие по нетрудоспособности, как и во время первого карантина, а решение о поддержке работодателей и самозанятых людей правительство планирует принять в среду.

За первые две недели карантина в марте, когда закрылись школы и детские сады, было выдано 293 тысячи справок о нетрудоспособности, из них 116 тысяч – по причине самоизоляции или по присмотру за детьми. В апреле их количество составило около 60 тысяч, а в середине мая – 51 тысячу.

По словам министра соцзащиты и труда, в настоящее время рассматривается и пакет мер помощи работодателям и людям, занимающимся индивидуальной деятельностью.

«Сейчас мы пересматриваем механизм простоев, планируем меры по поддержке самозанятых людей, потому что все это должно было заложено в бюджет (…) В среду будет представлен пакет мер, который уже можно будет прокомментировать более широко», сказала Моника Навицкене в интервью агентству BNS

Она добавила, что пока не ясны размеры субсидий и выплат.

Правительство предыдущей каденции планировало, что работодателям, которые объявляют простой и в его период сохраняют рабочие места, государство, как и весной, будет платить субсидии в размере 70% от зарплат работников, но не более полутора минимальных зарплат (910,5 евро до уплаты налогов или 656 евро «на руки») – такое пособие выплачивалось бы, если бы работодатель и сам выплачивал 30% зарплаты. В противном случае это соотношение было бы 90% и 10%, а максимальная субсидия достигала бы одной минимальной заработной платы (607 евро до уплаты налогов или 437 евро «на руки»).

Весной половину рабочих мест работодатели должны были сохранить как минимум в течение трех месяцев после прекращения выплаты субсидий.

Субсидии не получили бы работодатели, которые уволили сотрудников по собственной инициативе не по их вине или тех, которые отправили работника в неоплачиваемый отпуск по его просьбе.

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