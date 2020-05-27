Listen to «Посол Азербайджанской Республики в Литве: “Литва для нас — страна не чужая. Мы разделяем одну судьбу…”» on Spreaker.

Сегодня Республика Азербайджан отмечает 102-ю годовщину обретения независимости. У нас на связи первый вице-спикер парламента Республики Азербайджан 1991 года, подписант резолюции о решении признания независимости Литвы, Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Литве господин Тамерлан Гараев.

— Здравствуйте. Благодарю вас за обращение в этот один из самых светлых дней в истории Азербайджана. Дело в том, что судьба наших народов, хотя мы находимся не близко друг от друга, — она практически одна. В 1918 году Азербайджан обрел независимость. Впервые на Востоке была создана Демократическая Республика Азербайджан. Это была Республика с парламентской формой управления. Мы горды тем, что в этом парламенте — мы это подчеркиваем всегда — были представлены не только главный, как говорится, народ Азербайджана — это азербайджанские тюрки, но и все национальные меньшинства Азербайджана. Впервые не только на Востоке, но и, как говорится, задолго до многих стран, европейских стран, в азербайджанский парламент была избрана женщина. Женщина обрела право избирать и быть избранной в парламент.

Судьба этой Республики была недолгой. Как и во многих бывших странах, которые потом вошли в состав СССР, Азербайджан подвергся оккупации, но за эти долгие годы большевистской оккупации азербайджанский народ не терял свою надежду на свободу и независимость. И, наконец, после упорной борьбы, которая началась в конце восьмидесятых годов прошлого столетия, в 1991 году, 18 октября, Азербайджан восстановил свою государственную независимость. Это были тяжелые годы. Годы, когда Республика была на пороге гражданской войны. И только после того, как азербайджанский народ пригласил к руководству своего лидера Гейдара Алиева, ему удалось сделать нашу независимость вечной и непреходящей. Хочу особо подчеркнуть, что, хотя Азербайджан обрел государственную независимость, но территориальная целостность Азербайджана до сегодняшнего дня еще полностью не восстановлена. Это подчеркивают и Организация Объединенных Наций, и все европейские структуры, европейские страны, которые добиваются, и все время подчеркивают, что территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена.

За годы независимости азербайджанский народ достиг небывалого процветания. Все, кто посещает Азербайджан, воочию убеждаются, насколько Республика продвинулась, стала замечательной европейской страной, принявший все атрибуты цивилизованного демократического мира. Хочу воспользоваться представленной вами возможностью обратиться к своим согражданам, которые проживают в Литве, а также к гражданам Литвы, но имеющим азербайджанские корни. Обратиться с поздравлениями и самыми наилучшими пожеланиями. Хочу сказать, что Литва для нас — страна не чужая. Мы разделяем одну судьбу и взаимно поддерживаем друг друга. Надеемся на успешное развитие наших государственных отношений и в будущем.