Listen to «Посол Российской Федерации в Литве Александр Иванович Удальцов» on Spreaker.

— Уважаемые радиослушатели, дорогие ветераны! Я сегодня хочу, конечно, прежде всего к вам обратиться. Мы подошли к славной очень дате — 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Чествуем в эти дни мужество, стойкость миллионов людей, которые прошли через невообразимые страдания и лишения, испытали на себе ужас трагедии, которая весь мир охватила, которые отстояли свободу, достоинство и само право на жизнь, я бы сказал. Вот что такое Вторая мировая война — приведу лишь три цифры. В годы Второй мировой войны погибли 71 млн человек. Из них — 24,5 млн — это солдаты и офицеры и 47 млн — это мирные жители. Страшные цифры, которые потрясают нас и сегодня. И для меня это — не просто страницы истории моей страны, Родины, но это, как я повторяю не раз, — страницы жизни моей семьи. У меня отец был призван в армию в сороковом году рядовым и закончил войну в сорок пятом году капитаном. Мать была — закончила войну младшим лейтенантом медицинской службы, и закончила войну 9 мая 1945 года в Берлине. Так что, видите, для меня эта тема — она родная, очень серьезная, трогающая меня, моих детей и внуков. И, конечно, — вызывающая самое серьезное, пристальное внимание и уважение.

И, вы знаете, сегодня что бы нам ни говорили всякого рода политиканы, псевдоисторики, — ясно одно. Главным победителем Второй мировой войны стал советский солдат. И советский народ. И второй фронт, кстати, если мы сейчас с вами вспомним, был открыт лишь 6 июня 44-го года, когда уже и итог Второй мировой войны был, так сказать, ясен. И было понятно, кто победит. Но, тем не менее, мы, могу сказать, помним и ценим серьезный вклад наших союзников в годы войны в разгром гитлеровской Германии. Их помощь и поставки, с Соединенными Штатами и Великобританией, вооружений в Советский Союз, которые были тоже очень ценны. Мы хорошо помним, что в годы войны в составе Красной армии воевало около 150 тысяч литовцев. Славный путь, мы помним, прошла и 16-я Литовская стрелковая дивизия. Только вот, в качестве примера, приведу. За участие в боях за освобождение города Клайпеда в январе 45 года 14 тысяч бойцов дивизии были награждены орденами и медалями, а 13 из них было присвоено звание Героя Советского Союза.

Говоря о советском солдате, о советском вкладе, тоже хочу подчеркнуть цифр несколько буквально, которые говорят о том, насколько этот вклад был великим и сложным. Значит, в годы войны погибло, как мы с вами знаем, около 27 миллионов граждан Советского Союза. Из них в боях и от ран погибло 9 миллионов человек, и 16 миллионов — это погибшие мирные жители. Представляете — вот такой был вклад. И тут спорить о том, кто какой, и роль чья была решающей, — по-моему, совершенно бессмысленно. Нам, надо сказать, в эти дни, месяцы последние, посчастливилось вручать ветеранам войны в Литве учрежденную президентом России Владимиром Владимировичем Путиным юбилейную медаль “75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.” — так она называется. И вручают ее участникам войны непосредственным, бывшим малолетним участникам концлагерей, жителям блокадного Ленинграда. Сегодня таких награжденных в Литве — около 1300 человек. Более половины уже получили из моих рук, и из рук моих коллег, эти награды. Я хочу, пользуясь случаем, от всей души поздравить всех награжденных, пожелать им бодрости духа и крепкого здоровья.

Но не могу еще не сказать о том, что, отмечая юбилей, мы отчетливо видим, что сегодня подвиг народа, спасшего мир от фашистской чумы, истребления и ужасов Холокоста, пытаются перечеркнуть, исказить события и итоги Второй мировой войны, предать забвению подлинных героев, умалить решающий вклад в победу Советского Союза. Наша позиция остается неизменной. С юридической точки зрения завершил войну Нюрнбергский процесс, а попытки подменить или размыть его решения, оправдать или героизировать нацизм и его пособников, подрывают основы международного права. Такова наша позиция есть, таковой она будет и далее. Сама природа в последнее время решила нас испытать на прочность, бросила нам вызов в виде пандемии коронавируса. И в свете действующих здесь, в Литве, мер карантина действующего, известных ограничений мы, естественно, скорректировали свои планы. Мы воздержимся от организации и участия в массовых мероприятиях 9 мая. В то же время, как и всегда, сотрудники Посольства, я и Генконсульства нашего в Клайпеде посетят в этот день более 40 захоронений советских воинов в различных городах и населенных пунктах Литвы. И хочу заверить ветеранов: после того, как эпидемиологическая ситуация нормализуется, мы сможем вместе с вами, дорогие друзья, вернуться к праздничным торжествам, дружеским встречам, конференциям, концертам. Хочу напомнить, что в России весь 2020 год является годом 75-летия Победы. Так что никуда от нас все это не уйдет. Ну и в завершение я хотел бы сказать, что мы свой долг и почетную миссию видим в том, чтобы сохранить светлую память о подлинных героях, передать будущим поколениям правду об этой страшной войне и Великой Победе. А те, кто сражался в боях, трудился в тылу, ковал оружие Победы, кто страдал в блокадном Ленинграде, прошел ужасы концлагерей — мы всегда будем помнить об этом. С Днем Победы!