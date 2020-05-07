Посол США в Литве Роберт Гилкрист

Огромное спасибо за возможность высказаться по поводу нашей общей истории, связанной с 75-ой годовщиной Дня Победы. Множество людей в Европе и Северной Америке собирались отметить этот праздник вместе и расстояние между нами ни в коей мере не преуменьшает торжественность этого дня.

Более 16 млн. американцев приняли участие во Второй Мировой войне, плечом к плечу с миллионами граждан Великобритании, Франции, Советского Союза и нескольких десятков других союзнических стран. Мой отец служил во флоте Соединённых Штатов Америки, принимал участие в военных действиях Тихоокеанского фронта против Японии. И я предполагаю, что, как и у многих слушателей отцы или деды также принимали участие во Второй Мировой войне. Может быть среди наших радиослушателей есть и те, кто сами воевали. Наши страны объединились как силы свободы в борьбе против нацистской и фашистской агрессии, и сегодня мы чествуем пожертвование всех тех, кто вместе победил Гитлера и то зло, которое он стремился распространить.

Мы также должны помнить и о потрясающих людских потерях, понесённых во время Второй Мировой войны: о тех, кто боролся; о тех, кто стал жертвами голода и болезней; и о миллионах тех, кто погиб в нацистских концентрационных лагерях. Очень важно не забывать, что в этот день закончилась не только война, но и Холокост. Мы скорбим по евреям Литвы, жизни которых унесла эта трагедия. Более 90% евреев Литвы было уничтожено — их жизни и то, что они могли дать миру, буквально всё было стёрто по причине самой подлой формы ненависти и фанатизма. Я благодарен гражданам Литвы за совершённый вами в последнее время прогресс в вопросе сохранения наследия литваков и поощрения открытого и честного диалога о прошлом. Этот день, а также то, что этот год объявлен Годом евреев Литвы, является возможностью ещё раз вспомнить о наших обязательствах, данных в борьбе за свободу и права человека, против фанатизма и ненависти в любой форме. И только путём постоянных усилий мы придаем смысл завету «Никогда не забудем и не допустим вновь».

Открытый диалог о прошлом также означает признание следующего факта: окончание Второй Мировой войны не было одинаковым для всех народов Европы. Оно не означало конец тирании. Для многих, включая жителей Литвы, конец войны принёс коммунистические репрессии. Прошло ещё 45 лет, пока Литва обрела свободу и независимость, которой, по твердому убеждению Соединённых Штатов Америки, и должна была обладать. Я горжусь тем, что Соединённые Штаты Америки никогда не признавали насильственную советскую аннексию стран Балтии. Этим летом мы будем отмечать 80-летнюю годовщину подписания декларации Самнера Уэллеса, документа, заложившего фундамент нашей политики непризнания. Мы всегда верили и всегда будем верить в суверенитет Литвы.

Я думаю, что необходимо всё это иметь ввиду в день, когда мы отмечаем годовщину конца войны. Поэтому сегодняшний день обладает горьковато-сладким привкусом. Мы помним всех, кто боролся вместе, чтобы победить фашизм. Их героический подвиг никогда не будет забыт. Мы отмечаем Трансатлантические узы, которые развивались и расширялись последние 75 лет. Мы противостоим новым вызовам и берём на себя обязательство перед нашим общим будущим: теперь, как и прежде, мы сильнее тогда, когда мы едины.