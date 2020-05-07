Посол Великобритании в Литве Брайан Олли

В этом году мы отмечаем 75-ю годовщину со дня окончания Второй мировой войны. Победа над нацизмом является одной из определяющих страниц в новейшей истории. Победа была результатом международного союза многих наций, совместно трудившихся для достижения общей цели. Однако окончание Второй мировой войны стало чем-то совершенно иным для таких стран, как Литва, которая потеряла свой суверенитет и присоединилась к демократическому миру только после того, как она вернула независимость в 1990 году. Я хочу особенно подчеркнуть, что Великобритания никогда не признавала аннексию Литвы.

История обладает силой вдохновения, но она может преподнести определенные трудности, когда ее используют в качестве политического инструмента. Наше понимание прошлого формирует наш взгляд на настоящее. История государства занимает центральное место в формировании социальной, культурной и политической идентичности.

Очень редко встречается единая интерпретация исторических событий, и здравое и открытое обсуждение может привести к разным точкам зрения. В демократическом обществе очень важно, чтобы история была открыта для исследований и чтобы из прошлого извлекались ценные уроки.

Я горжусь, что сегодня Великобритания стоит в одном ряду с Литвой и другими союзниками в борьбе против авторитаризма, защищая демократию, право и свободу, за которую многие боролись и погибли. И в то время, когда мы сталкиваемся с беспрецедентными глобальными изменениями, дух сотрудничества важен как никогда раньше.