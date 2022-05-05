Робин Данниган: «США будут оборонять каждый дюйм территории, находящейся под защитой НАТО»

4 мая журналисты R RADIO LT были приглашены в посольство США в Вильнюсе, чтобы взять эксклюзивное интервью у заместителя помощника Госсекретаря США Робин Данниган. Во время интервью поднимались вопросы, которые волнуют не только жителей Литвы, но и жителей всего региона – Латвии, Эстонии, Польши и других стран.

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На вопрос о том, как нужно воспитывать настоящих патриотов своей страны и работать с нацменьшинствами на примере Украины, где на защиту страны встали как украино-, так и русскоговорящие граждане страны, собеседница отметила, что «Украина превзошла любые ожидания в борьбе за те идеалы, которые делают украинцев теми, кого мы видим сегодня».

Отвечая на вопрос о безопасности Балтийских стран и Польши, а также об увеличении военного контингента в этом регионе и двусторонних обязательствах США и Литвы в сфере обороны, Робин Данниган заверила, что «президент США Джо Байден очень конкретно дал понять, что США будут оборонять каждый дюйм территории, находящейся под защитой НАТО, и нас всех объединяет 5-й пункт, а блок НАТО сегодня силен как никогда раньше». Она также отметила вклад стран Балтии в бюджет НАТО, отметив при этом, что «нам необходимо достаточное количество оружия».

Напоследок Робин Данниган также высказалась на тему Европейского энергетического рынка. По ее словам, США «понимают, что не все страны Европы могут отказаться от российских энергоносителей за одну ночь, но США готовы засучить рукава и помочь европейским странам в диверсификации».

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